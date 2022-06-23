لافروف: روسيا ستسعى جاهدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستسعى جاهدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في المقام الأول.

وقال لافروف في مقابلة مع شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروس: "سنكافح من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية. وليس على أساس وهمي ("القواعد" التي يتحدث عنها الغرب باستمرار)، ولكن على أساس القانون الدولي، وفي المقام الأول مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. الذي يقول إن المنظمة تقوم على أساس احترام المساواة في السيادة بين الدول. إليكم ما نسعى إليه. نحن مقتنعون بأننا سنفعل ذلك".

وأوضح "منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم عمل دورة للعودة إلى الهوية الوطنية والتقاليد والقيم الدينية والثقافية والعائلية. ومنذ ذلك الحين، بدأ الغرب في حشد القوى والوسائل لقمع المعارضة. العام 2007 – خطاب الرئيس بوتين في ميونيخ. لكل من كانت لهم أذان اعطيت الفرصة لسماعه لكن الغالبية على ما يبدو لم تسمع".

وبحسب قوله، فإن أولئك الذين استطاعوا فعل ذلك قرروا أن "المتمردين" بحاجة إلى تربية. وقال وزير الخارجية الروسي: "علاوة على ذلك، نشأت التهديدات على حدود روسيا وبيلاروس باعتباره أقرب جار وحليف لنا. ورأيتم الباقي. ومن الواضح أن هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل".

المصدر: نوفوستي