تركيا: لا نسمح بالهجمات الإرهابية في بلدنا ونتعاون مع إسرائيل في مجال الأمن

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا لا تسمح بالهجمات الإرهابية على أراضيها وتتعاون مع إسرائيل في مجال الأمن.

وأعلن وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، أن أنقرة بدأت إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى سفير.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إيران تقف وراء المحاولات الإرهابية التي كشف عنها في تركيا، لاستهداف المواطنين الإسرائيليين في اسطنبول.

وأضاف أن أنقرة يمكنها الرد على إيران بشأن محاولاتها استهداف إسرائيليين في تركيا.

المصدر: RT