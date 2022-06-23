عمليات اعتقال وتفتيش في إيطاليا بسبب وثائق مزورة "لإرهابي برلين"

قالت الشرطة الإيطالية إنها نفذت عمليات اعتقال وتفتيش لأعضاء مجموعة زورت وثائق لمهاجرين غير شرعيين، أحدهم المواطن التونسي أنيس عمري، الذي صدم حشدا في معرض في برلين في ديسمبر 2016.

وسجن ثلاثة مواطنين من بلدان وسط أفريقيا، ووضع أفريقي آخر رهن الإقامة الجبرية. أحد المعتقلين، كان لا بد من تفتيشه في هولندا بموجب مذكرة أوروبية.

ووجهت إليهم تهمة التواطؤ في تصنيع منتجات مقلدة، وإضفاء الشرعية على الوثائق الإيطالية والترويج للهجرة غير الشرعية.

في ربيع عام 2018، اعتقلت إيطاليا أربعة أشخاص مرتبطين بالإرهابي في برلين. ثم كان الأمر يتعلق أيضا بإنتاج مستندات مزورة.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت وزارة الداخلية الإيطالية عددا من عمليات الترحيل من الأراضي الوطنية لأشخاص مقربين لعمري، الذين اعتبروهم خطرا على أمن البلاد.

وفي ديسمبر 2016، اقتحمت شاحنة معرضا في وسط برلين، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وتم نقل 48 إلى المستشفى.

المصدر: "سبوتنيك"