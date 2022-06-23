مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني في طهران

أعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، عن التوصل لاتفاق مع روسيا حول التعاون المعلوماتي وعدد من المشاريع الاقتصادية والتجارية الأخرى.

أمير عبد اللهيان: اتفقنا حول عدد من المشاريع الاقتصادية و الطرق و سكك الحديد و كذلك التعاون العلمي من خلال نشاء مركز للتعاون التقني و العلمي بين البلدين

أمير عبد اللهيان: نأمل عقد قمة ثلاثية لروساء إيران وروسيا و تركيا في طهران و جزء من القمة سوف تخصص لمسار أستانا

أمير عبد اللهيان: في حال استئناف المفاوضات التي لدينا خطط لاستئنافها نأمل بالتوصل إلى الاتفاق ولافروف أكد دعم روسيا للتوصل إلى هذه النقطة

أمير عبد اللهيان: نؤكد على جذور الأزمة الأوكرانية وتدخلات الناتو لكن إيران لا ترى الحرب حلا للأزمة وترحب بالحل السياسي والدبلوماسي

أمير عبد اللهيان: لا نسمح أن يهدد الكيان الصهيوني أمن واستقرار المنطقة