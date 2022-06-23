حركة سلمية إسبانية: تصرفات الناتو "تأتي بالمزيد من الحروب"

صرح ممثل حركة "Desarma Madrid" الاجتماعية السلمية الإسبانية، إينريكي كينتانيليا، بأن أعمال حلف الناتو في العالم لا تساعد في تعزيز الأمن الدولي بل "تأتي بالمزيد من الحروب".

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وعبر كينتانيليا في حديث لوكالة "تاس" عن معارضته لاستضافة مدريد لقمة حلف الناتو، مذكرا بأن حركته أعلنت عن إجراء عملية احتجاج واسعة في المدينة على عقد الاجتماع المرتقب لرؤساء وحكومات بلدان الناتو.

وقال: "إن برنامجنا أوسع وهو ليس فقط ضد الناتو، إننا حركة معادية للحرب، كما لا نريد أن تعقد في مدريد معارض للأسلحة".

وأضاف: "لا يعجبنا الناتو".

وأوضح: "عندما يريد (الحلف) زيادة الميزانية العسكرية لجميع الدول وعندما ينشر وحدات عسكرية على الحدود... وعندما يوافق على إمدادات الأسلحة... يأتي ذلك المزيد من الحروب".

وعبر عن معارضته لزيادة النفقات الدفاعية الإسبانية إلى 2% من الناتج الداخلي الإجمالي، إذ أنها ستؤدي إلى تخفيض النفقات الاجتماعية.

وشدد على أن بلدان الناتو تسعى إلى تحقيق "مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية" في الوضع حول أوكرانيا.

هذا وأكد كينتانيليا في الوقت ذاته معارضته للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من المتوقع أن تقعد قمة حلف الناتو في الفترة بين 28 و30 يونيو الجاري في العاصمة الإسبانية مدريد. وسيوافق المشاركون فيها على عقيدة استراتيجية جديدة وسيبحثون مسائل تعزيز الحلف وتأثير تغير المناخ العالمي على مجال الأمن.

المصدر: تاس