الجيش الإسرائيلي يهدد لبنان بضربة لم يشهدها من قبل

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن "الخطط العملياتية باتت جاهزة وفي الحرب المقبلة سيكون حجم الضربات في لبنان في قوة لم يشهدها وفي شكل مشابه ستكون قوة الاجتياح البري".

وأشار كوخافي في تصريح بذكرى "حرب لبنان الأولى" إلى أن "هذه الحرب تعد علامة فارقة بتطور الحروب بين إسرائيل والدول العربية والتنظيمات الإرهابية"، مضيفا: "قبل أربعين عاما، وفي مواجهة الإرهاب الفلسطيني من لبنان الذي اعتمد التسلل إلى أرض دولة إسرائيل والإطلاق المستمر لمئات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون، في ظل عجز الحكومة اللبنانية، كما هو الحال اليوم، أطلق جيش الدفاع العملية التي تحولت إلى حرب".

#كوخافي: وحدات العدو هي التي اختارت أن تكون في منطقة مأهولة.في الطابق العلوي توجد منصة اطلاق صاروخ مضاد للدروع وتحتها يقطن عدد من العائلات وفي الطابق الأرضي مستودع للصواريخ مخصص لإطلاقها نحو مواطني إسرائيل.هذا وضع لا يمكن السماح به!لا يمكن أن تكون المناطق المأهولة درعًا للعدو — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 22, 2022

وقال: "على عكس عدونا الذي لا يعترف بشرائع القانون الدولي والذي يقوم بتوجيه النيران تجاه مواطني إسرائيل، نحن سنقوم بتحذير السكان اللبنانيين، وفق اللزوم ولكن بمجرد قيامنا بذلك سنستخدم كل قوة جيش الدفاع في المناطق المأهولة والمناطق المفتوحة"، مشددا على أنه "على الرغم من التحديات الأمنية العديدة، فإن حال الدولة في تحسن مستمر".

وأضاف: "أعداؤنا متواجدون في خلل دائم، ناهيك عن التدهور المستمر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، وأمام أعينهم تستمر دولة إسرائيل في التطور والانفتاح والازدهار وتحقيق أهدافها الوطنية".

#عاجل رئيس الأركان الجنرال #كوخافي: الخطط العملياتية باتت جاهزة وفي الحرب المقبلة سيكون حجم الضربات في لبنان في قوة لم يشهدها من قبل وفي شكل مشابه ستكون قوة الاجتياح البري pic.twitter.com/13EtsGyCFW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 22, 2022

المصدر: RT