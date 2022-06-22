المرشح الرئاسي في كينيا يتوعّد بطرد الصينيين إن فاز

أعلن نائب الرئيس الكيني والمرشح الرئاسي وليم روتو، أنه سيطرد الصينيين الذين يشغلون وظائف يمكن للكينيين تأديتها، إن فاز في الانتخابات المقررة في أغسطس القادم.

وقال روتو في منتدى اقتصادي إن "الصينيين يشوون الذرة ويبيعون هواتف محمولة.. سنرحلهم جميعا إلى بلادهم.. كل هذه الأعمال هي للكينيين".

وأضاف: "لا تقلقوا بشأن الأجانب الذين يمارسون هذه الأعمال. لدينا ما يكفي من الطائرات لترحيلهم".

يترشح روتو (55 عاما) للرئاسة الكينية التي يتولاها الآن الرئيس أوهورو كينياتا الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة.

وتُعد الصين ثانية أكبر دائن لكينيا، بعد البنك الدولي، وقد مولت العديد من مشاريع البنى التحتية.

المصدر: " أ ف ب"