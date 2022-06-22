ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية

رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اعتبرها "غير مبررة حتى الآن" للخروج من الأزمة الناجمة عن نتائج الانتخابات التشريعية.

وأعلن ماكرون في كلمة خاطب بها الفرنسيين أن جماعات المعارضة أشارت إلى استعدادها للعمل مع حكومته بشأن "مواضيع رئيسية"، مضيفا: "إنهم مستعدون للتعاون حول مواضيع رئيسية" مثل كلفة المعيشة والوظائف والطاقة والمناخ والصحة

وأقر ماكرون بأن الانتخابات البرلمانية أظهرت المشكلات الاجتماعية في فرنسا، لكنه دعا أحزاب المعارضة إلى "التخلي عن الاقتتال الداخلي وتجاوز الشؤون السياسة".

وأوضح أن هذا يعني أنه "سيتعين علينا معا إيجاد طريقة جديدة للحكم والتشريع"، داعيا أحزاب المعارضة إلى "التوضيح بشفافية تامة خلال الأيام المقبلة، إلى أي مدى هم على استعداد للذهاب" في دعمهم إجراءات "لن تمول بضرائب أعلى".

وذكّر بأنه "تحدّث أمس واليوم مع قادة كل الأحزاب السياسية وأعرب الجميع عن احترامهم لمؤسساتنا ورغبتهم في تجنب العرقلة".

المصدر: "أ ف ب"