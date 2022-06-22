لافروف: بوتين يأمل في لقاءات جديدة مع إبراهيم رئيسي

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمل الرئيس فلاديمير بوتين في لقاءات جديدة مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال لافروف خلال اجتماع مع رئيسي: "حمّلني الرئيس بوتين بأحر تحياته وأطيب تمنياته لكم، وأعرب عن أمله في لقاءات جديدة معكم".

وسيلتقي لافروف خلال زيارته طهران يومي 22 و23 يونيو، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث سيبحث الجانبان الاتفاق النووي، الذي تعطلت مفاوضاته منذ نهاية مارس.

كما سيبحث الجانبان قضايا أوكرانيا وأفغانستان وسوريا والعلاقات الثنائية.

المصدر: نوفوستي