مثول مواطن روسي سلمته تايلاند للولايات المتحدة أمام المحكمة

قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام لمنطقة نيويورك الشرقية جون مرزولي، إن الروسي دميتري أوكراينسكي الذي سلمته تايلاند للولايات المتحدة، مثل أمام المحكمة بنيويورك في الـ21 من يونيو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مرزولي قوله: "تم تسليمه ومثل أمام محكمة فيدرالية أمس في بروكلين. المتهم كان في الحجز".

ووفقا لوثائق المحكمة التي رفعت عنها السرية، فإن الروسي متهم بالاحتيال بأكثر من 300 ألف دولار.

وفي عام 2019، قضت محكمة بانكوك الجنائية بالسماح بتسليم أوكراينسكي إلى الولايات المتحدة بناء على طلب الجانب الأمريكي.

وحكم على الروسي دميتري أوكراينسكي في تايلاند بالسجن عشر سنوات بتهمة اختلاس أموال من بطاقات ائتمان. وفي يوليو 2018، استأنف دفاعه الحكم.

وتم القبض عليه من قبل الشرطة التايلاندية في عام 2016 بناء على طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

المصدر: نوفوستي