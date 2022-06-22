بينها السعودية وإسرائيل.. معظم الأتراك يعارضون سياسات التقارب مع عدة دول

أظهر استطلاع للرأي أن معظم الأتراك لا يؤيدون سياسات التقارب التي تتبعها حكومة "العدالة والتنمية" مع عدد من الدول، بينها السعودية وإسرائيل.

مؤسسة "متروبول" للدراسات واستطلاعات الرأي، كشفت نتائج استطلاع "نبض الشارع التركي" الذي أجرته في مارس الماضي.

وحسب صحيفة "زمان التركية" فقد تضمن الاستطلاع سؤال المشاركين عن مواقفهم من سياسة التقارب التي تتبعها الحكومة التركية مؤخرا مع عدد من الدول، وما إن كانوا يدعمون تقارب تركيا مع كل من السعودية ومصر والإمارات وإسرائيل وأرمينيا.

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النتائج أظهرت أن 60.3 في المئة من المشاركين يرفضون التقارب مع السعودية، مقابل 29.7 في المئة يدعمون ذلك التقارب.

وبلغت نسبة الرافضين للتقارب مع إسرائيل نحو 67.6 في المئة من المشاركين، مقابل دعم 24.4 في المئة لذلك التقارب.

التقارب مع الإمارات حظي بتأييد 42.1 في المئة من المشاركين، بينما عارضه 48.6 في المئة منهم.

أما التقارب مع مصر فعارضه 56.7 في المئة من المشاركين، مقابل تأييد 34.9 في المئة له.

35 في المئة من المشاركين أعربوا عن دعمهم للتقارب مع أرمينيا، بينما عارضه 57.1 في المئة من المشاركين.

ويستبق الإعلان عن نتائج الاستطلاع، زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سليمان، إلى تركيا حيث يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: "زمان" التركية