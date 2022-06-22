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جونسون يقترح عودة بريطانيا لاستخراج الفحم واستخدامه بتوليد الطاقة

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جونسون يقترح عودة بريطانيا لاستخراج الفحم واستخدامه بتوليد الطاقة
AP
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اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تعود بلاده للتنقيب عن الفحم واستخدامه في توليد الطاقة، على الرغم من حالة الطوارئ المناخية.

وقال جونسون إنه "ليس من المنطقي أن تستورد بريطانيا الفحم من الخارج لاستخدامه في صناعة الصلب عندما يكون لدينا مواردنا المحلية"، مضيفا: "أعتقد أنه يمكننا جميعا أن نفخر بالطريقة التي خفضنا بها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذا البلد، ولكن من الواضح أنه لا معنى لاستيراد الفحم، خاصة لأغراض التعدين، ونحن لدينا مواردنا المحلية الخاصة".

وتأتي تعليقاته بعد خلاف حول الافتتاح المحتمل لمنجم فحم جديد في كمبريا، حيث سيتم استخراج الفحم من أجل صناعة الصلب، ولكن من المتوقع أن يتم تصدير 85 في المائة منها.

المصدر: "الإندبندنت"

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