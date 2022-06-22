لندن تكشف عن سبب منع دخول الوفد البرلماني الروسي

أعلنت سفارة بريطانيا لدى موسكو أن رفض لندن إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الروسي للمشاركة في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يرجع إلى شمول قائمة العقوبات البريطانية لهم.

وقالت السفارة في بيانها تعليقا على رفض لندن إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الروسي للمشاركة في الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "يخضع جميع أعضاء الوفد الروسي للعقوبات البريطانية بسبب دورهم في زعزعة استقرار أوكرانيا وتقويض سيادة واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا، هذه العقوبات تمنعهم من السفر إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أمور أخرى".

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من جانبها، وصفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو قرار بريطانيا بأنه "تجاوز لكل الحدود"، واعتبرت أن من الضروري منع عقد جلسات الجمعية البرلمانية في البلدان التي تقيد للممثلين عن أي من الدول الأعضاء فيها، دخول أراضيها.

وشدد فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي على أن روسيا لا تعترف بقرار الجلسة التي لن تتمكن من المشاركة فيها، لكنها ترى أنه من غير المناسب الانسحاب من الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: إنترفاكس