شولتس: لا يمكن تصور الشراكة بين ألمانيا وروسيا في المستقبل المنظور

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن شراكة ألمانيا مع روسيا لا يمكن تصورها في المستقبل المنظور.

وقال شولتس في البوندستاغ إن "الشراكة مع روسيا، كما قُدمت في الرؤية الاستراتيجية لعام 2010"، حيث تم تحديد ذلك كهدف للعلاقات الثنائية، "من المستحيل تخيلها في المستقبل المنظور".

وأعرب المستشار الألماني في وقت سابق عن ثقته في أن المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورية، مشددا على أنه سيواصل الحفاظ على الاتصالات مع موسكو.

المصدر: نوفوستي