الدفاع الألمانية: الناتو سيدعم ليتوانيا في خلافها مع روسيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، أن الحلفاء في حلف الناتو متأكدون أنه لن يترك أحد في الحلف بمفرده في مواجهة التهديد.

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وردا على سؤال حول التوتر بين روسيا وليتوانيا بسبب حظر الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية وتقييم برلين لهذا الوضع قالت لامبريخت خلال كلمة ألقتها في البوندستاغ، اليوم الأربعاء: "الوضع في ليتوانيا بهذا الشأن أننا كحلف أعلنا بوضوح أننا ندعم الجانب الشرقي بشكل حيوي. وعملنا بشكل سريع للغاية، وقمنا بتعزيز وحداتنا ليس فقط بالعسكريين بل الأسلحة الضرورية والمعدات. من المهم جدا بالنسبة لنا أن يثق كل حليف لنا بأننا نقف إلى جانب بعضنا البعض وأن يعتمد على أنه لن يترك أحد في الحلف بمفرده".

وسبق أن أبلغت سكك الحديد الليتوانية، سكك الحديد لمقاطعة كالينينغراد بوقف ترانزيت عدد من البضائع التي تشملها العقوبات الأوروبية إلى المقاطعة الروسية ابتداء من 18 يونيو الجاري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن ليتوانيا التي اتخذت هذا القرار، تتصرف بشكل عدواني وتجازوت الخطوط الودية. وأمس الثلاثاء تم استدعاء السفير الليتواني لدى موسكو ماركوس إيديرير إلى وزارة الخارجية الروسية بهذا الشأن. وطالبه الجانب الروسي باستئناف ترانزيت البضائع إلى كالينينغراد بسرعة، وإلا فسوف تتخذ إجراءات جوابية. من جانبها ترفض السلطات الليتوانية انتهاكها لمعاهدة الترانزيت وتؤكد أنها تنفذ العقوبات الأوروبية.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تبحث حاليا صيغا للرد على الخطوات الليتوانية غير الودية، مضيفا في الوقت ذاته أن الحديث عنها سابق لأوانه.

المصدر: نوفوستي