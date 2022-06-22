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العثور على أحد أقدم المساجد في العالم في مدينة رهط جنوب إسرائيل

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العثور على أحد أقدم المساجد في العالم في مدينة رهط جنوب إسرائيل
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كشفت سلطة الآثار الإسرائيلية العثور على قصر فاخر ومسجد قروي محلي يعود تاريخه إلى ما قبل 1200 عام في مدينة رهط العربية جنوب إسرائيل.

وقالت سلطة الآثار إن الحديث يدور عن أحد أقدم المساجد المعروفة في العالم، ويقع على مسافة كيلومترين من مسجد ريفي آخر من القرن السابع تم الكشف عنه خلال حفريات عام 2019، مبينة أنه تم العثور على مباني قريبة من المسجد تحمل الطابعين المسيحي والإسلامي.

وأضافت: "عثرنا على مزرعة من الفترة البيزنطية والتي عاش فيها على ما يبدو مسيحيون كانوا يعملون بالزراعة، وتضم برجا محصنا وغرفا ذات جدران صلبة كانت تحيط بالفناء. أما على التلة فوجدنا مباني مختلفة في طريقة بنائها تعود للقرنين الثامن والتاسع الميلادي، وتم العثور فيها على أفران من الطين كانت تستخدم لطهي الطعام".

المصدر: i24 news

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