الخارجية الروسية: موسكو جاهزة لتقديم المساعدات الضرورية لأفغانستان بعد الزلزال

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو جاهزة لتقديم المساعدات الضرورية لأفغانستان بعد الزلزال في حال توجه كابل بنداء إلى موسكو بهذا الشأن.

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وجاء في بيان صدر عن زاخاروفا ونشر في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "في حال وجود طلب من كابل ستكون موسكو جاهزة لتقديم المساعدات الضرورية للشعب الأفغاني الصديق".

كما عبرت عن تعازي الخارجية الروسية للشعب الأفغاني، مضيفة: "نعبر عن تعازينا المخلصة للشعب الأفغاني بسبب هذه الكارثة الطبيعية. ونتعاطف مع عائلات وأصدقاء الضحايا. ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن رئيس دائرة الثقافة والإعلام لولاية بكتيكا الأفغانية، أمين حذيفة، أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب أفغانستان تجاوزت 1000 قتيل و1500 جريح.

المصدر: نوفوستي