زاخاروفا: موسكو تدرس مذكرة لندن "المتعجرفة" حول المرتزقة البريطانيين في دونباس

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تنظر حاليا في مذكرة "متغطرسة" أرسلتها بريطانيا إلى سفارة روسيا في لندن، بشأن المرتزقة البريطانيين المحكومين بالإعدام.

وذكرت زاخاروفا، أنه لا يوجد حتى الآن أي رد على المذكرة البريطانية.

وأضافت زاخاروفا: "هذه الوثيقة قيد الدراسة الآن في موسكو". وتعهدت المتحدثة بتوضيح رد الفعل عليها وإعطاء تفاصيل حول المذكرة لاحقا.

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وتابعت زاخاروفا: "أنا نفسي أشعر بالفضول بعد تصريحات سفيرنا السيد كيلين".

في وقت سابق، قال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، إن لندن خاطبت موسكو بشأن موضوع حكم الإعدام على البريطانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وشدد السفير على أن الجانب البريطاني، أرسل مذكرة "متعجرفة" بهذا الخصوص.

المصدر: نوفوستي