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كابل: نحن على اتصال مع موسكو بشأن المساعدات المحتملة بسبب الزلزال

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كابل: نحن على اتصال مع موسكو بشأن المساعدات المحتملة بسبب الزلزال
Sputnik
أفغانستان
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القاهر بلخي، بأن كابل على اتصال مع موسكو بشأن المساعدات الممكنة لأفغانستان بعد الزلزال الذي هز البلاد اليوم الأربعاء.

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وقال: "إننا على اتصال مع الاتحاد الروسي عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية. ونشكر جميع الدول والمؤسسات لمقترحات المساعدة".

من جانبه أكد ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير دائرة آسيا بوزارة الخارجية الروسية، في حديثه لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء، جاهزية موسكو لدراسة طلب أفغانستان للمساعدة في إزالة عواقب الزلزال.

ونقلت قناة "الأفغانية" عن نائب وزير إدارة الكوارث الطبيعية، شرف الدين مسلم، أن حصيلة ضحايا الزلزال بقوة 6,1 درجة على مقياس ريختر، الذي هز اليوم الأربعاء في أفغانستان، ارتفع إلى 920 قتيلا و610 جرحى.

المصدر: نوفوستي

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