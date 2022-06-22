ولاية أسترالية تحظر الصليب المعقوف لأول مرة في البلاد

قال الموقع الإخباري News.com.au اليوم الأربعاء، إن ولاية فيكتوريا الأسترالية أصبحت أول ولاية في البلاد تحظر صور الصليب المعقوف النازي تحت طائلة السجن.

ووفقا لمعلومات الموقع، يتعرض كل من سيخالف القانون المعتمد في الولاية لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا وغرامة تصل إلى 22 ألف دولار أسترالي (حوالي 15 ألف دولار أمريكي).

ويحظر القانون، الذي تم اقتراحه العام الماضي وسيدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر، عرض الصليب المعقوف في الأماكن العامة باستثناء الاستخدام الديني بما في ذلك من قبل البوذيين والهندوس لأنه في هذه الأديان يعتبر الصليب المعقوف، رمزا مقدسا للسلام والتوفيق.

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ولكن مديرية النيابة العامة في الولاية، أوضحت أن الحديث لا يدور عن إمكانية عرض الصليب المعقوف، على سبيل المثال، عن طريق طباعته على القمصان.

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء أنه من المقرر أيضا اعتماد قوانين تحظر الرموز النازية في أستراليا في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.

المصدر: نوفوستي