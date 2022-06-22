كازاخستان تطالب بتسليم مواطن نيجيري ورط فتاة كازاخية بجريمة في الصين حكمها السجن المؤبد

أكدت سلطات كازاخستان أن المواطن النيجيري الذي يشتبه بوضعه مخدرات في أمتعة فتاة كازاخية قبيل رحلتها إلى الصين عام 2014، تم اعتقاله في نيجيريا، وطالبت بتسليمه إلى نور سلطان.

وقالت وزارة الداخلية في كازاخستان في بيان لها إن الأنباء التي تفيد بقيام شرطة نيجيريا باعتقال أديندو نونسو فورتشن، الملقب بـ"جوني" في 20 يونيو، قد تأكدت، وأن الوزارة قدمت طلبا إلى الإنتربول لتسليمه إلى كازاخستان، التي سبق أن رفعت بحقه دعوى جنائية عام 2015.

وفي عام 2014 اعتقلت الكازاخية أكجاركين تورليباي البالغة 20 عاما من العمر، في مطار غوانزو بالصين بتهمة تهريب المخدرات وحكم عليها بالسجن مدى الحياة.

ويعتقد أن الفتاة أصبحت ضحية لمافيا المخدرات النيجيرية، حيث طلب منها "صديق من نيجيريا" تولى تنظيم رحلتها، أن تحمل معها حقيبة "بها ملابس".

وتحاول كازاخستان منذ سنوات استرجاع الفتاة إلى أراضيها، لكن العملية تتأخر.

وحسب القوانين الكازاخية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، فإن تورليباي تواجه عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات مع مصادرة الممتلكات.

المصدر: "سبوتنيك-كازاخستان"