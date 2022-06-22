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استخبارات كازاخستان تتحقق من بيانات حول وجود "أثر أوكراني" في أحداث يناير

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استخبارات كازاخستان تتحقق من بيانات حول وجود
AFP
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قال أسكار أميرخانوف رئيس لجنة الأمن الوطني في كازاخستان (استخبارات)، إن مؤسسته ستتحقق من معلومات متعلقة بتورط "معمل الترولينغ" (المتصيدين) الأوكراني في أعمال الشغب في يناير.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "لا يزال التحقيق مستمرار في كل الاتجاهات. ندرس جميع المعلومات بعناية فائقة. وسنتحقق من هذه المعلومات بشكل لا لبس فيه، ونعلق عليها لاحقا".

بهذا الشكل، رد رئيس الاستخبارات الكازاخستانية، على طلب الوكالة منه التعليق على تصريح لهاكرز من مجموعة RaHDIt، ذكر فيه أن المركز 83 العسكري الأوكراني للمعلومات والعمليات النفسية (ومركزه أوديسا) شارك في تنظيم الاحتجاجات في كازاخستان في أوائل عام 2022.

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ووفقا له، تم إنشاء أربعة مراكز مماثلة في أوكرانيا: بالإضافة إلى الرقم 83 في أوديسا، هناك المركز رقم 72 (الرئيسي) الذي كان يقع في منطقة بروفاري بمقاطعة كييف، والمركز 74 في لفوف، والمركز السادس عشر في منطقة جيتومير.

المصدر: نوفوستي

 

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