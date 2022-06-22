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"سيكون لها تأثير كبير".. بلينكن ولابيد يبحثان زيارة بايدن المرتقبة إلى إسرائيل

أخبار العالم

AP
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بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.

وذكر البيان الصادر عن لابيد أن "الزيارة تشكل فرصة لتشديد العلاقة الشخصية العميقة للرئيس مع إسرائيل، وللالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وتعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة". 

وأضاف البيان: "للزيارة يوجد تأثير كبير على المنطقة وعلى الكفاح ضد إيران والإمكانيات الهائلة لرفع مستوى الاستقرار والأمن الاقليمي"، مشيرا إلى أن لابيد أطلع بلينكن على رحلته الوشيكة الى تركيا وعلى النشاط المشترك ضد الإرهاب مع الحكومة التركية".

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ومن المتوقع أن يزور بايدن إسرائيل في 13 يوليو المقبل وبعد ذلك سيزور السعودية، في يومي 15 و16 يوليو، حيث سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي تعليق على الإعلان عن الانتخابات المبكرة في إسرائيل وارتباطه بزيارة بايدن، أكدت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل أن البيت الأبيض يتطلع الى زيارة بايدن إلى البلاد، وإنها ستجري كما هو مخطط لها. 

امصدر: i24News

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