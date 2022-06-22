 "فارك" تعترف بمسؤوليتها عن خطف أكثر من 20 ألف شخص خلال ربع قرن

اعترف القائد السابق لـ"القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، "تيموشنكو"، بمسؤولية الحركة عن خطف أكثر من 20 ألف شخص خلال ربع القرن الأخير.

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وبحسب ما ذكرت "فرانس برس"، فإن رودريغو لوندونو، الشهير بـ"تيموشنكو"، جلس في قاعة محاضرات بالعاصمة الكولومبية بوغوتا أمام عدد من الرهائن السابقين وعائلاتهم، قائلا إنه يتحمل مع 6 آخرين من كبار قادة "فارك"، المسؤولية عن عمليات الخطف التي ارتكبتها الحركة، إذ أن القادة السبعة متهمون حاليا أمام "المحكمة الخاصة من أجل السلام" التي انبثقت من اتفاق السلام الذي أنهى النزاع بين القوات الحكومية والمتمردين في 2016.

وأقر القائد المتمرد السابق بـ"المسؤولية الفردية والجماعية عن إحدى أبشع الجرائم التي ارتكبتها" الحركة، مؤكدا أن عمليات الخطف التي نفذتها حركته هي "نتيجة سياسة أدت إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

تجدر الإشارة إلى أن المتهمين الستة الآخرين هم بابلو كاتاتومبو، وجوليان غالو، وباستور آلابي، وميلتون تونسيل، ورودريغو غراندا، وخايمي ألبرتو بارا، حيث أنهم شاركوا جميعا في جلسة الاستماع العامة التي تستمر حتى الخميس، ومتهمين بخطف أكثر من 21 ألف شخص بالإضافة إلى جرائم أخرى ارتكبت بين عامي 1990 و2016.

وتسببت الحرب الأهلية في كولومبيا منذ الستينات وحتى توقيع اتفاق السلام في 2016 بسقوط 260 ألف قتيل على الأقل وفقدان 45 ألفا آخرين، إلى جانب تهجير 6.9 ملايين شخص، وفق "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"