بوليتيكو: شولتس يشعر بالحرج

قالت مجلة Politico الأمريكية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس شعر بالحرج بعد إرساله قوة من 50 شخصا إلى ليتوانيا بدلا من الآلاف الموعودة من القوات الألمانية.

وذكر الصحفي ماثيو كارنيشنيغ في مقالته المنشورة في المجلة، أن قرار المستشار الألماني تسبب بالذهول والارتباك لدى الجانب الليتواني.

وأضافت المقالة: "خلال زيارته إلى فيلنيوس في وقت سابق من هذا الشهر، حاول المستشار الألماني أولاف شولتس أن يظهر للبلد المضيف، التزامه بأمن دول البلطيق، لكنه تسبب في ظهور الحيرة فقط هناك. وقال المستشار للصحفيين إن برلين تتجه إلى إرسال قرابة لواء قتالي موثوق به إلى ليتوانيا، مما يعني نشر عدة آلاف من الأفراد العسكريين الألمان هناك".

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وتابعت المقالة: "ولكن سرعان ما دحض مساعدو المستشار الألماني، تصريحه في فيلنوس. لقد قدم مساعدو شولتس تفاصيل مختلفة تماما، وشددوا على أن ألمانيا ستنقل إلى هناك فقط مقر قيادة الوحدة- حوالي 50 شخصا، بينما ستبقى معظم القوات في ألمانيا".

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الليتوانية، أعلنت مرات عديدة أنها تسعى إلى تعزيز كتائب الناتو الموجودة في الخط الأمامي إلى مستوى اللواء.

المصدر: نوفوستي