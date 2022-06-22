ولي العهد السعودي يبعث رسالة خطية إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

ذكرت وسائل الإعلام السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعث رسالة خطية إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن عامر بن علي الشهري، سفير المملكة لدى تشاد قام بتسليم الرسالة إلى ديبي أثناء استقباله له يوم الثلاثاء.

يشار إلى أن محمد إدريس ديبي كان تولى السلطة في بلاده عقب مقتل والده إدريس ديبي أثناء قيادته قوات حاولت وقف تقدم المتمردين ضد نظامه بشمال البلاد في 19 أبريل 2021.

وكان محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد قد تعهد بإجراء حوار وطني شامل يسبق تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، كان أعلن أنها ستجرى في غضون مهلة 18 شهرا قابلة للتمديد مرة واحدة.

كما أعل المجلس العسكري الانتقالي في تشاد في 9 مارس الماضي، تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، تمهيدا لإجراء مفاوضات تستضيفها الدوحة.

وكان ديبي الابن قد شدد على أن الحوار الوطني الجاري، لن يكون وطنيا أو شاملا إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، مضيفا في هذا السياق قوله: "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة".

بالمقابل، أعلنت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد، في 18 يونيو، أنها ستعلق مشاركتها في الحوار الوطني التمهيدي في قطر، بسبب ما وُصف بأنها مضايقات وترهيب، تتعرض لهما من قبل الوفد الحكومي.

المصدر: سبوتنيك + عكاظ