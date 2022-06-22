مستشار شولتس يتعرض للانتقادات بعد تصريحات عن العلاقات مع روسيا

تعرض ينس بلوتنر، مساعد المستشار الألماني أولاف شولتس للانتقادات بعد تصريحاته عن علاقات ألمانيا مع روسيا في ظل النزاع في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن المسؤول قوله، إن "20 مدرعة من نوع "ماردر" كافية للظهور على صفحات الصحف، لكن عدد المقالات عن مستقبل علاقاتنا مع روسيا أقل الآن".

وتحدث مستشار رئيس الحكومة عن ضرورة الإصلاحات في أوكرانيا، معتبرا أن "تعرضها للهجوم لا يعني أنه يمكن اعتبارها دولة القانون".

وتعرض بلوتنر للانتقاد بسبب هذا التصريح، الذي أدلى به تعليقا على مواصلة ألمانيا توريد الأسلحة لأوكرانيا، حيث اعتبر بعض السياسيين الألمان موقفه مؤيدا لروسيا.

إقرأ المزيد

ورد عليه العضو البارز في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي نوربرت روتغن، قائلا إن "هذا الكلام يدل على أن مستقبل العلاقات الألمانية الروسية يعتبر نقطة مهمة لسياسات ألمانيا في سياق تقديم الدعم لأوكرانيا".

واعتبر روتغن أن الحكومة الألمانية تضع العلاقات مع روسيا فوق مساعدة أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعتبر مثل هذه السياسات "خاطئة".

بدورها، قالت رئيسة لجنة في البوندستاغ عن الحزب الديمقراطي الحر، ماري أغنيس شتراك زيمرمان، إن "الوقت ليس مناسبا لإبداء مشاعر الحب تجاه روسيا"، واعتبرت أن مثل هذا التفكير "أدى إلى مثل هذا الوضع الرهيب خلال العقد الأخير".

المصدر: "هاندلسبلات" + وكالات