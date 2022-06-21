الرادا ينشر صورة جثة امرأة قتلت في دونباس بنيران القوات الأوكرانية ويتهم الجيش الروسي

نشر الحساب الرسمي للبرلمان الأوكراني باللغة الإنجليزية صورة لجثة امرأة قتلت في دونيتسك بقصف القوات الأوكرانية في 9 يونيو الحالي، واتهم الجيش الروسي.

وكان مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك أعلن أن امرأة قتلت بهجوم شنته القوات الأوكرانية على حي كالينينسكي في دونيتسك.

ولم يخف حساب البرلمان الأوكراني حقيقة أن الحادث وقع في دونيتسك، ومع ذلك لم يذكر أن القصف الأوكراني هو الذي أدي إلى مقتل المرأة المذكورة في المدينة.

وقال: "الحرب لم تنته بعد... رجل يبكي صديقته التي أصيبت بقصف حي كالينينسكي في دونيتسك الخميس 9 يونيو 2022".

The war is not over.



A man cries over his girlfriend's dead body. She was injured during the shelling in the Kalininskyi district of #Donetsk on Thursday, June 9, 2022.



This is what Ukrainians live through every day.



Photo: A. Alexandrov#WarCrimes#StopRussia#StopPutinNOWpic.twitter.com/OKYR23uXlT — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) June 21, 2022

وكان مكتب ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار أعلن أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت في 9 يونيو الساعة 17:22 تسع قذائف من عيار 155 ملم على كالينينسكي فيما حساب البرلمان الأوكراني لم ينشر هذا الخبر، حيث يتستر على جرائم قوات كييف ويكيلها للقوات الروسية.

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى M-777 من عيار 155 ملم، واستخدمتها القوات الأوكرانية لقصف المدن بما فيها دونيتسك، ما يسفر عن مقتل المدنيين.

المصدر: "نوفوستي" + RT