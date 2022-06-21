الولايات المتحدة.. السجن 4 سنوات لعالم مكسيكي أدين بالتجسس لحساب روسيا

حكمت محكمة أمريكية على عالم مكسيكي بارز في الكيمياء الحيوية بالسجن 4 سنوات بتهمة التجسس لحساب روسيا.

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وأقر هيكتور كابريرا فوينتيس (37 عاما) بالعمل لحساب حكومة أجنبية دون إخطار السلطات الأمريكية.

وقال: "أشعر بالأسف الشديد والندم لما فعلته، وأعتذر من الولايات المتحدة".

وأضاف: "كل شخص يرتكب أخطاء في حياته وكان هذا خطئي الأكبر".

وأوقف هيكتور كابريرا فوينتيس الذي كان يعيش في سنغافورة عام 2020 في ميامي بتهمة التجسس لحساب موسكو، على مصدر حكومي أمريكي"، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

ووفق ما زعمته وثائق قضائية، فقد "جنّد" مسؤول روسي في العام 2019 كان هيكتور كابريرا فوينتيس.

المصدر: أ ف ب