سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.. بايدن يعيّن زعيمة قبلية في منصب رفيع

عيّن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الزعيمة القبلية، ماريلين ماليربا، أمينة للخزانة في سابقة في تاريخ هذه الإدارة المسؤولة عن سكّ العملات المعدنية وطباعة الأوراق النقدية في البلاد.

وأصدرت قبيلة موهيغان الأميرندية (من سكّان أمريكا الأصليّين)، بيانا وصفت فيه تعيين ماليربا، التي تتزعّم قبيلتها منذ 2010، بأنّه قرار "تاريخي".

ونقل بيان القبيلة عن ماليربا أنّها "تشرّفت" بذلك التعيين، وأنه "من المهمّ بشكل خاص أن يُحترم صوت الأميركيين الأصليين" وأضافت أن "هذا التعيين يؤكّد التزام الحكومة في هذا الاتجاه".

ويُعد منصب أمين الخزانة الأمريكية من أوائل المناصب الحكومية التي لم تعد حكرا على الرجال في البلاد، بل تقلّدته نساء من إثنيات مختلفة.

وإضافة إلى إشرافه على سكّ العملات، فإنّ أمين الخزانة في الولايات المتّحدة مسؤول أيضا عن "فورت نوكس"، وهو الحصن الواقع في ولاية كنتاكي والمخزّن فيه ما يقرب من نصف احتياطات الذهب الأميركية، أي حوالى ألفي طن من الذهب.

ومنذ 1949 حين أصبحت جورجيا نيس كلارك أول أمينة للخزانة بقرار من الرئيس في حينه هاري ترومان، بات تعيين امرأة في هذا المنصب اعتياديا.

المصدر: "أ ف ب"