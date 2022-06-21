الأسطول الروسي.. استعداد سفينة أجنبية ثانية لمغادرة ميناء ماريوبول

أعلن قائد قاعدة نوفوروسيسك البحرية الروسية الأميرال فيكتور كوتشيمازوف، أن سفينة شحن أجنبية ثانية تستعد لمغادرة ميناء ماريوبول، مشيرا إلى أن 5 سفن أجنبية لا تزال في المرفأ.

وقال: "من المقرر أن تغادر سفينة تساريفنا، التي تستكمل إجراءات الفحص الفني وجمع الطاقم، وإجراءات الوثائق الحدودية والجمركية".

وأعلن الثلاثاء، أن أول سفينة شحن هي سفينة "آزوف كونكورد" وتحمل علم مالطا، غادرت الميناء حيث رافقتها سفن حربية روسية على طول الممر الذي فتحه الأسطول الروسي قاصدة نوفوروسيسك في روسيا، حيث أنهى خبراء المتفجرات في 12 يونيو الجاري، تطهير المنطقة وحوض ميناء ماريوبول من الألغام التي زرعتها قوات كييف البحرية قبل طردها من المدينة ومينائها.

المصدر: "نوفوستي"