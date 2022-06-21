ضغوط ترامب على الولايات تتوسط أجندة لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول

تنظر لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول في الضغوط التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترامب على المسؤولين في بعض الولايات الرئيسية، لإلغاء نتيجة الانتخابات التي أوصلت جو بايدن إلى السلطة.

ومن المتوقع أن يدلي عدد من المسؤولين بشهادته من بينهم وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبرغر ورئيس مجلس النواب في أريزونا راستي باورز، كما من المتوقع أن تستدعي اللجنة نائب الرئيس السابق مايك بينس لاستجوابه حول الضغوط الكثيرة التي مارسها دونالد ترامب لمحاولة منعه من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وتستمع لجنة التحقيق المؤلفة من 7 ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين منذ أكثر من عام، إلى أكثر من ألف شاهد بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق لتسليط الضوء على تصرفات ترامب قبل الهجوم على الكابيتول وخلاله وبعده.

من جانبه، هاجم دونالد ترامب الذي لم يعترف يوما بهزيمته، اللجنة الثلاثاء، منددا على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المشاغبين السياسيين الذين جرموا القضاء إلى مستوى لم يسبق له مثيل".

المصدر: "أ ف ب"