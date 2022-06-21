في زيارة غير معلنة.. وزير العدل الأمريكي يصل إلى أوكرانيا

أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، يقوم بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا لمناقشة التعاون في التحقيق بجرائم الحرب المزعومة.

ونقلت شبكة "ايه.بي.سي" الأمريكية عن مسؤول بوزارة العدل لم تذكر اسمه قوله: "الوزير غارلاند يقوم الآن بزيارة غير معلنة لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن "غارلاند ينوي مناقشة جهود الولايات المتحدة للمساعدة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب مع المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا".

المصدر: "نوفوستي" + "ايه.بي.سي"