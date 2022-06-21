موسكو تدين الهجوم الإرهابي في مالي

قالت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية مالي، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر وأقارب الضحايا.

وأضافت الوزارة: "تدين موسكو بشدة العمل الهمجي الدوري الجديد من جانب العصابات الإرهابية في مالي الصديقة. نرحب بعزم القيادة في مالي على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن في البلاد ، واعتقال المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وتقديمهم إلى العدالة ".

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وتابعت الوزارة بالقول إن موسكو تتضامن مع شعب مالي في حربه ضد التهديد الإرهابي، ومستعدة لدعم الجهود الدولية لاجتثاث الإرهاب في منطقة الصحراء والساحل.

المصدر: نوفوستي