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موسكو تدين الهجوم الإرهابي في مالي

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موسكو تدين الهجوم الإرهابي في مالي
Sputnik
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قالت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية مالي، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر وأقارب الضحايا.

وأضافت الوزارة: "تدين موسكو بشدة العمل الهمجي الدوري الجديد من جانب العصابات الإرهابية في مالي الصديقة. نرحب بعزم القيادة في مالي على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن في البلاد ، واعتقال المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وتقديمهم إلى العدالة ".

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وتابعت الوزارة بالقول إن موسكو تتضامن مع شعب مالي في حربه ضد التهديد الإرهابي، ومستعدة لدعم الجهود الدولية لاجتثاث الإرهاب في منطقة الصحراء والساحل.

المصدر: نوفوستي  

 

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