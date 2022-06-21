سلوفينيا ترسل إلى أوكرانيا 35 مركبة مشاه "قديمة" مقابل "قسيمة" من واشنطن (فيديو)

أرسلت جمهورية سلوفينيا 35 مركبة مشاة قتالية إلى أوكرانيا، حسبما نقلت بوابة ur 24 السلوفينية عن وزيرة دفاع البلاد مريان شارتس الثلاثاء.

وذكرت البوابة أنه في وقت متأخر من مساء الاثنين، عبرت 35 مركبة مشاة قتالية من طراز M-80 حدود سلوفينيا في طريقها إلى بولندا، ومن المتوقع أن تصل إلى وجهتها في غرب أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وفقا للبوابة، فإن سلوفينيا ستتلقى من الولايات المتحدة بالمقابل قسيمة لشراء أسلحة بقيمة أعلى من سعر المركبات التي سلمتها لكييف.

وأوضح شارتس أن الحديث يدور عن 35 مركبة مشاة قتالية يوغوسلافية الصنع مزودة بمدفع عيار 20 ملم، وقال: "هذه مركبات قديمة. في الماضي، تبرعت سلوفينيا بأسلحة مشاة وخوذات ودروع واقية.. ترسانتنا لما يمكننا تقديمه نفدت"، مضيفا أن بلاده مستعدة لمساعدة أوكرانيا في عمليات إزالة الألغام.

المصدر: "تاس"