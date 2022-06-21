نشطاء يذكرون غوردون براون بواقعة الكرسي في حضرة بوتين

قامت مجموعة من النشطاء الروس بوضع كرسي ضخم أمام مبنى السفارة البريطانية في موسكو، وذكروا أنه مخصص لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون

وذكر مراسل "نوفوستي"، من مكان الحدث، أن مجموعة من الملثمين وضعوا الكرسي الكبير الحجم الذي يعادل ارتفاعه طول الإنسان مرة ونصف المرة، مقابل بوابات البعثة الدبلوماسية.

ويأتي تصرف النشطاء المذكورين، على الأغلب، كرد فعل على شكوى بروان من أنه اضطر ذات مرة في موسكو للجلوس على كرسي "منخفض جدا".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، اشتكى مرارا مستذكرا زيارته لموسكو في عام 2006، من جلوسه على "كرسي منخفض للغاية".

ويعتقد براون أن الروس تعمدوا التصرف بهذا الشكل، لكي يضطروه عند النظر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتحديق "من الأسفل إلى الأعلى".

وأعرب غوردون عن اعتقاده بأن القصد من ذلك كان محاولة التقليل من شأنه.

وقال براون، البالغ من العمر حاليا 71 عاما، لصحيفة "تلغراف": "في ذلك الوقت كنت مستشارا لرئيس الوزراء الأسبق طوني بلير، وقد فوجئت فور وصولي لمكتب بوتين بأحد الموظفين يوجهني للجلوس على مقعد منخفض جدا، في حين جلس بوتين على مقعد عال".

وأضاف: "كان يريد أن يكون أعلى مني، وأن يجبرني على النظر إلى أعلى حين أتحدث معه. لقد شعرت وقتها أنه يحاول التقليل من شأني".

المصدر: وكالات