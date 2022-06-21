وزير صربي يرد على دعوة فون دير لاين لـ "للانحياز" في النزاع الأوكراني

رد وزير الداخلية الصربي، ألكسندر فولين، على دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى صربيا لـ "اختيار جانب" فيما يخص العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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ونقلت وزارة الداخلية الصربية عن فولين قوله: "كانت صربيا خلالها تاريخها موضوعا للمحاولات العديدة من الابتزاز والإنذارات. وخلال الحربين العالميتين كانت ألمانيا تطرح أمامها إنذارات أدت إلى مقتل الملايين من سكان صربيا. وكان هناك دائما سؤال: إلى جانب من نقف. إن صربيا هي إلى جانبها الخاص، وهي في أفضل جوانب التاريخ، وهو أمر لا يمكن لشعب السيدة فون دير لاين ومعظم شعوب الاتحاد الأوروبي الافتخار به".

وذكر أن بلغراد الرسمية تراعي مبادئ القانون الدولي بشأن وحدة أراضي أوكرانيا وهي لا تفهم في الوقت ذاته لماذا لا تعد وحدة الأراضي الصربية "شيئا مقدسا" بالنسبة للآخرين.

وأوضح: "يبدأ كل إنذار بشرط واحد يليه شرط آخر ثم آخر. ويجب فقط فرض عقوبات على روسيا... وفقط الاعتراف بما يسمى بكوسوفو، وفقط التخلي عن جمهورية صربيا (بالبوسنة والهرسك). فمن سيضمن لنا أنهم لن يطلبوا منا تسليح أوكرانيا وأن نصبح جزءا من هذا النزاع الذي نأسف له بشكل كبير، ولا نريد أن نكون جزءا منه. وعندما سنعمل كل ذلك فمن الممكن أن نصبح في عام 2033 أقرب من عضوية الاتحاد الأوروبي".

وذكر أنه قبل بداية الأزمة في أوكرانيا كان "الاتحاد الأوروبي يتحدث عن كييف وكأنها واحدة من أكثر دول فسادا في أوروبا، وحاليا يعلن أنها دولة مرشحة للعضوية".

المصدر: نوفوستي