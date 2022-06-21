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بيسكوف يعلق على بيع موراتوف لميدالية نوبل في المزاد

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بيسكوف يعلق على بيع موراتوف لميدالية نوبل في المزاد
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على بيع ديمتري موراتوف لميدالية نوبل في المزاد لمساعدة اللاجئين، إن أي مساهمة في ذلك لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "كما تعلمون أن الكثير من الناس يساعدون اللاجئين من أوكرانيا الذين يأتون إلى روسيا. ويستمر قدوم المزيد منهم. والذين يقدمون كل مساعدة ممكنة يتمتعون بقلب مفتوح فعلا. نرحب بأي مساهمة في هذه القضية، خاصة فيما يتعلق بالأطفال".

ويشار إلى أن رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا"، دميتري موراتوف، قام ببيع ميدالية جائزة نوبل للسلام التي يملكها في مزاد مقابل 103.5 مليون دولار.

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وقال موراتوف قبل بدء المزاد الذي جرى في الولايات المتحدة: "سنحول كل الأموال التي سنتلقاها اليوم إلى اليونسيف"، موضحا أن هذه المنظمة وعدته بأن كل عائدات البيع ستتوجه إلى الدول التي يوجد فيها أطفال لاجئون من أوكرانيا بما في ذلك في بولندا وروسيا وألمانيا ومولدافيا وسلوفينيا والتشيك وهنغاريا. وإذا نجحنا في جمع مبلغ كبير، فمن الممكن أن يوزع جزء منه لصالح الأطفال اللاجئين في إفريقيا ولاوس".

المصدر: نوفوستي

 

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