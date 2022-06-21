 مقتل مرتزق إسباني في أوكرانيا

قالت وكالة Europa Press، نقلا عن مصادر في وزارة خارجية إسبانيا، إن مواطنا من هذه الدول كان قد توجه إلى أوكرانيا للقتال، لقي مصرعه هناك.

وأشارت الوكالة إلى الشاب الإسباني البالغ من العمر 22 عاما، هو من مواليد ماناكور (في جزيرة مايوركا الواقعة في البحر الأبيض المتوسط)".

وذكرت الوكالة أن الإسباني ذهب إلى أوكرانيا للمشاركة في المواجهات المسلحة، "لكن من غير المعروف هل لقي حتفه خلال القتال أو في ظروف أخرى".

إقرأ المزيد

وبحسب المصادر، توفي الشاب يوم السبت الماضي. وقد تم إبلاغ السفارة الإسبانية في كييف بهذا الأمر، وهي تتعامل الآن مع هذه القضية وعلى اتصال دائم بأسرته.

ومن المتوقع أن يتم إرسال جثته إلى الوطن في الأيام المقبلة.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وجود مرتزقة أجانب في أوكرانيا، يشاركون في القتال ويعملون كمدربين.

ووفقا للوزارة، هؤلاء المرتزقة قدموا من بولندا وكندا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي