يحمل "الدان الأسود" في الكاراتيه ومترجم وكاتب أشعار ومليونير.. من هو رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل؟

فتح الاتفاق الذي أعلنه الاثنين رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت​ ووزير الخارجية يائير ​لابيد حول حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، أمام لابيد لأول مرة طريقا لتولي قيادة البلاد.

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وعمل لابيد الجزء الأعظم من حياته بعيدا عن المعترك السياسي، بالرغم من حقيقة كونه ابنا لرئيس حزب شينوي ووزير القضاء طومي لابيد، وشق طريقه كمقدم برامج في التلفزيون، وكاتب أعمدة رأي، وكاتب أغان، كما سبق له أيضا أن جرب التمثيل في السينما وقبل عرضا إعلانيا.

ولد لابيد في تل أبيب في 5 نوفمبر 1963 للصحفي يوسف والكاتبة المسرحية شولاميت. وهو متزوج من ليهيا ولهما ابن وابنة، كما أن لديه ابن من زواج سابق. وتعيش الأسرة في حي رمات أفيف في تل أبيب. ولابيد حاصل على حزام دان الأسود في الكاراتيه. في عام 2019، قدرت ثروته بنحو 25 مليون شيكل، بحسب تصنيف "فوربس".

وبدأت نقطة التحول في صورة لابيد في عام 2008 عندما انتقل من استضافة برامج ترفيهية مبهجة إلى تقديم برنامج مختلف ذي صبغة جدية "استوديو الجمعة" على القناة الثانية. وفي عام 2012، بعد موجة شائعات، أعلن لابيد انضمامه إلى السياسة. وفي أبريل، أسس حزب "يش عتيد". وفقا لدستور الحزب، يحدد رئيس الحزب وحده قائمة المرشحين للكنيست ويقرر القضايا السياسية مثل الانضمام إلى الائتلاف.

وخاض "يش عتيد" انتخابات 2013 تحت شعار "أين المال؟"، وبخلاف كل التقديرات والاستطلاعات، فاز لابيد بـ19 مقعدا، وأصبح حزبه ثاني أكبر حزب بعد "الليكود".

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وانضم لابيد إلى حكومة نتنياهو الثالثة كوزير للمالية، وفي نهاية 2014، على خلفية الترويج لقانون "إسرائيل اليوم"، قرر نتنياهو حل الحكومة وقام بفصل لابيد ووزيرة القضاء آنذاك تسيبي ليفني. وفي انتخابات 2015، تقلص نفوذ الحزب وانخفض إلى 11 مقعدا. وبعد الانتخابات رفض دخول الحكومة مع "الليكود" وظل في المعارضة.

وفي انتخابات 2019 الأولى، اتحد "يش عتيد" مع حزب رئيس الأركان السابق بيني غانتس "حوسين ليسرائيل" ومع حزب "تيليم" التابع لوزير الأمن الأسبق موشيه يعلون، وأنشأوا " قائمة كحول لافان" (أزرق أبيض). وعيّن لابيد في المركز الثاني في القائمة بعد غانتس وفازوا بـ 35 مقعدا، تماما مثل "الليكود". واحتفظ "كحول لافان" بقوته بحصوله على 33 مقعدا في جولتي الانتخابات اللتين تلتا ذلك.

وبعد انتخابات 2020، تفككت قائمة "كحول لافان"، وقرر غانتس الانضمام إلى حكومة تناوب مع نتنياهو، بينما بقي لابيد مصمما على عدم دخول الحكومة. وتميزت فترته كزعيم للمعارضة، بمعارضته الشديدة لحكومة نتنياهو - غانتس، وتصدعت العلاقة بينه وبين غانتس.

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وفي الانتخابات الأخيرة، حصد "يش عتيد" على 17 مقعدا وكان ثاني أكبر قائمة بعد "الليكود". وفي مايو 2021، بعد فشل نتنياهو في محاولته لتشكيل الحكومة، حصل لابيد على تفويض لتشكيل الحكومة، وشكل ائتلافا من 61 نائبا من ثمانية قوائم: "يش عتيد"، "كحول لافان"، حزب العمل، "يمينا"، "يسرائيل بيتنو"، "تكفا حداشا"، "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

ووقع على اتفاقية تناوب مع نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا" الذي لم يمتلك سزى 7 مقاعد وتقرر بحسب الاتفاقية أن يشغل لابيد منصب رئيس الوزراء اعتبارا من أغسطس 2023 بعد بينيت.

المصدر: i24News