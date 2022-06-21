بقي أمامها رحلتان فقط.. روغوزين يقيّم وضع محركات الصواريخ الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية

لم يعد لدى الولايات المتحدة الأمريكية سوى أربع محركات "آر دي-181" RD-181 روسية متبقية، تكفي لإرسال مركبة الشحن "سيغنوس" Cygnus مرتين إلى محطة الفضاء الدولية فقط.

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جاء ذلك في تصريح لرئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، الذي أشار إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية استجابت للعقوبات الأمريكية، وأوقفت توريد محركات الصواريخ "آر دي-180" و"آر دي-181"، حيث يطير الصاروخ الأمريكي "أنتاريس" Antares على زوج من محركات "آر دي-181"، وهو صاروخ الإطلاق المنتظم لمركبة الشحن "سيغنوس" التي فشلت في تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح المكتب الصحفي لـ "روس كوسموس" أن المركبة الفضائية "سيغنوس" سوف تحتاج بالتالي إلى تكييفها مع حامل جديد، وهو ما "سيستغرق عدة سنوات، ويتطلب موارد مالية كبيرة". عدا ذلك سيتعين على الأمريكيين "العودة إلى روسيا لطلب شحنات جديدة من المحركات".

المصدر: نوفوستي