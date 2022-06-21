الحائز على نوبل للسلام يبيع ميداليته في مزاد علني ويخصص ثمنها لدعم أطفال أوكرانيا أولا ثم أفريقيا

قال منظمو مزاد "Heritage Auction" إن ميدالية جائزة نوبل للسلام التي يملكها رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا"، دميتري موراتوف، تم بيعها في مزاد مقابل 103.5 مليون دولار.

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كان سعر البداية للميدالية يبلغ 550 ألف دولار، وينوي موراتوف تحويل عائدات البيع إلى صندوق اليونيسيف لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقال موراتوف قبل بدء المزاد الذي جرى في الولايات المتحدة: "سنحول كل الأموال التي سنتلقاها اليوم إلى اليونسيف"، موضحا أن هذه المنظمة وعدته بأن كل عائدات البيع ستتوجه إلى الدول التي يوجد فيها أطفال لاجئون من أوكرانيا بما في ذلك في بولندا وروسيا وألمانيا ومولدافيا وسلوفينيا والتشيك وهنغاريا.

وأضاف: "إذا قررت اليونيسيف وإذا نجنا في جمع مبلغ كبير، فمن الممكن أن يوزع جزء منه لصالح الأطفال اللاجئين في إفريقيا ولاوس".

كما عبر عن أمله بأن يدعم الناس في جميع أنحاء العالم مبادرته، متابعا: "نريد أن تكون هناك عملية لمكافحة الظلم لكي يبيع أشخاص ثرواتهم بالمزاد من أجل مساعدة الآخرين".

وتم منح جائزة نوبل للسلام لموراتوف والصحفية الفلبينية، ماريا ريسا، في عام 2021. وفي مارس الماضي أعلن موراتوف عن نيته بيع ميداليته بالمزاد.

المصدر: نوفوستي