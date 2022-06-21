صحيفة أمريكية: شولتس وماكرون رفضا تلبية طلب ملح من زيلينسكي

قال الصحفي الأمريكي دويل مكمانوس، إن زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا رفضوا خلال زيارتهم لكييف، طلبا ملحا من جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكر الصحفي في مقالة نشرتها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، رفضوا تلبية طلب زيلينسكي بتسريع عملية نقل الأسلحة.

وأشار الصحفي، إلى ظهور علامات "التعب من أوكرانيا" في الغرب، بسبب العواقب الاقتصادية الصعبة للعقوبات ضد روسيا لمن فرضها.

وأضاف ماكمانوس: "ومع ذلك، لم يستجب الزعماء الثلاثة لطلب زيلينسكي الملح: الإمداد الفوري بأسلحة جديدة".

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وأعرب الصحفي كذلك عن شكه، في احتمال دخول أوكرانيا بشكل سريع إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التعبير عن الدعم من قادة الدول الأوروبية.

المصدر: نوفوستي