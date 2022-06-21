سلطات زابوروجيه: تم تزويد الدولية للطاقة الذرية ببيانات عن مستوى الإشعاع في المحطة الكهروذرية

قال فلاديمير روغوف عضو الإدارة العسكرية - المدنية لمقاطعة زابوروجيه، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها الحصول عن بعد على جميع البيانات الضرورية عن المحطة الكهروذرية.

وأشار إلى أن الوكالة، تستطيع بهذه الطريقة الحصول على كافة البيانات المتعلقة بمستوى الإشعاع والتوليد ومؤشرات الأداء الأخرى في محطة زابوروجيه الكهروذرية في مدينة إينرغودار.

وأضاف: "لدى الوكالة الدولية الآن حق الوصول إلى المحطة النووية، وهي تحصل على بيانات دقيقة حول مستوى الإشعاع، وعن الطاقة المنتجة وعن الأمور الأخرى، لكن لا يمكنهم الوصول إلى هناك شخصيا، لأن نظام [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي منع إمكانية الوصول إلى هناك من المناطق الخاضعة لسلطته".

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ونوه روغوف بأنه نجم عن ذلك غضب سلطات كييف "على السيد [رافائيل] غروسي - رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية – والتي شككت عمليا بصلته بالكرملين والاستخبارات الروسية".

وقال روغوف: "تتلقى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانات عبر الإنترنت من جميع أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة التي كانت موجودة طوال هذه السنوات، ولم يكن هناك أي تدخل في أنشطة محطة الطاقة النووية من جانبنا".

في يوم 6 يونيو أفاد غروسي في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، بأنها تعمل على تهيئة الظروف لإرسال بعثة من الخبراء إلى المحطة المذكورة.

لكن شركة "إينغرواتوم" الأوكرانية عارضت في وقت سابق، زيارة خبراء إلى المحطة، واتهمت غروسي بالكذب وأشارت إلى أنها لم تدعوه إلى زيارة المحطة. وشددت الشركة على أن الجانب الأوكراني رفض طلبا منه بهذا الخصوص.

المصدر: تاس