الجمهوريون في تكساس يرغبون بإثارة قضية الانفصال عن الولايات المتحدة

دعا أنصار للحزب الجمهوري في تكساس، إلى إجراء استفتاء العام المقبل حول انفصال هذه المنطقة عن الولايات المتحدة في عام 2023.

وجاء في التقرير النهائي الذي أقره مؤتمر الجمهوريين في تكساس الأسبوع الماضي: "ندعو المجلس التشريعي في تكساس إلى إقرار تشريع في جلسته المقبلة يطالب بإجراء استفتاء عام 2023 لشعب تكساس لتحديد ما إذا كان ينبغي على ولاية تكساس الإعلان من جديد عن صفتها كدولة مستقلة".

وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة الفيدرالية تنتهك حقوق تكساس "في الحكم الذاتي المحلي"، والتي تحتفظ بالحق في "الانفصال عن الولايات المتحدة".

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بالإضافة إلى ذلك، رفض الجمهوريون في المؤتمر الذي ضم نحو 5 آلاف شخص، نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، التي بنتيجتها أصبح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.

وجاء في القرار: "ننكر نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، ونصر على أن الرئيس الحالي <...> لم ينتخب بشكل شرعي من قبل شعب الولايات المتحدة".

المصدر: تاس