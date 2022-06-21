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WP: زوارق الحرس الثوري الإيراني تتحرش بسفن أمريكية

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WP: زوارق الحرس الثوري الإيراني تتحرش بسفن أمريكية
AFP
سفن حربية إيرانية - أرشيف
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر، إن 3 زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في مياه الخليج وهي تتحرك "بسرعات عالية خطيرة"

وذكرت الصحيفة، أن سفينة الدورية USS Sirocco الأمريكية، كانت إلى جانب سفينة النقل العسكرية عالية السرعة USNS Choctaw County، تعبر المياه الدولية للخليج عندما بدأت ثلاثة زوارق إيرانية في التحرك نحوهما. وقامت الزوارق بتغيير مسار حركتها، فقط عندما أصدرت سفينة الدورية الأمريكية تحذيرا صوتيا. وخلال ذلك اقتربت الزوارق من سفينة النقل لمسافة 46 مترا تقريبا، وبعد ذلك أطلق الأمريكيون قذيفة تحذير ضوئية.

وشددت الصحيفة على أن هذا الحادث، استمر حوالي الساعة.

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من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جوزيف بوتشينو، إن تصرفات الجانب الإيراني "لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك المهني أو عوامل الآمان في البحر"، ويمكن أن تؤدي أيضا إلى اشتباك عسكري.

المصدر: نوفوستي

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