هولندا قد تلجأ لاستخراج الغاز في حقل يشهد نشاطا زلزاليا

رجحت الحكومة الهولندية إمكانية الاستمرار في استخراج الغاز من حقل جرونينجن، الذي من المقرر إغلاقه بسبب الزيادة الحادة في النشاط الزلزالي لفترة أطول من المتوقع في منطقته.

وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والمناخية هانز فيلبريف في رسالة إلى مجلس النواب في برلمان البلاد إن إغلاق الحقل أمر حتمي، لكن ليس من الممكن تحديد موعد محدد بعد.

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وأضاف: "نظرا لجميع الشكوك التي لا تزال قائمة، لا يمكنني الآن أن أضمن إغلاق حقل غرونينغن عام 2023 أو 2024".

وكان من المخطط إيقاف الإنتاج في الحقل اعتبارا من أبريل 2022، ثم وفقا لمشغل نقل الغاز الوطني Gasunie Transport Services، كان من المفترض أن يتوقف الإنتاج في موعد لا يتجاوز الربع الثالث من عام 2023.

وأعلنت الحكومة الهولندية اليوم الإثنين أول ثلاثة مستويات لأزمة الغاز "الإنذار المبكر" والتي على صلة من بين أمور أخرى بإلغاء كافة القيود على توليد الكهرباء في المحطات التي تعمل بالفحم.

المصدر: انترفاكس