مقتل فتى وإصابة ثلاثة أشخاص بإطلاق للنار خلال حفل موسيقي في واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية أن فتى عمره 15 عاما قتل وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم شرطي بالرصاص مساء الأحد في واشنطن، بعد حفل موسيقي أقيم في الشارع.

وقال قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي للصحافيين إن عدة أشخاص أصيبوا أثناء فرارهم.

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وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الفتى هو المستهدف، مضيفا أن الشرطة ضبطت سلاحين ناريين غير مرخصين في مكان قريب وكانت تبحث عن رجل يحمل سلاحا غير مرخص.

واعتبر أنه "من غير المقبول" حضور أشخاص يحملون أسلحة نارية غير مرخصة "تجمعات كبيرة في المناطق المكتظة"، مضيفا "شخص واحد يكفي ليحصل ذلك، ولسوء الحظ خسر فتى يبلغ من العمر 15 عاما حياته".

ونقل الشرطي والجريحان الآخران إلى المستشفى. وبحسب كونتي، لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار ولم يتم العثور على السلاح المستخدم.

المصدر: ا ف ب