بايدن يتحدث عن حالته الصحية بعد سقوطه عن الدراجة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه على الرغم من سقوطه عن الدراجة يوم السبت، إلا أنه يشعر بالروعة.

وقال بايدن للصحفيين "أشعر بالروعة".

وقال البيت الأبيض في وقت سابق أن بايدن سقط عن الدراجة يوم السبت عندما لم يتمكن من إخراج قدمه من الشريط حول الدواسة.

وبهذا الطريقة وضح رئيس الولايات المتحدة ما حدث: "هل يركب أي منكم دراجة؟ بعضكم لديه شريط للقدم حتى لا تنزلق. نزلت عن الدراجة وعلقت رجلي اليمنى بالدواسة".

المصدر: نوفوستي