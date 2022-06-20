مقتل شخصين بحادث تحطم طائرة مروحية شمالي بريطانيا

أعلنت الشرطة في مقاطعة يوركشاير شمال إنجلترا بدء التحقيق في حادث تحطم طائرة مروحية راح ضحيته شخصان.

وقالت الخدمة الصحفية للشرطة في بيان: "لسوء الحظ، لقي شخصان مصرعهما في الحادث.. فيما يقدم ضباط الشرطة الدعم النفسي لعائلتي الضحيتين".

وبحسب المعلومات الأولية، "وقع الحادث ظهر يوم الاثنين بالقرب من قرية إنغلتون على الحدود الغربية للمقاطعة، وأن المروحية سقطت في حقل مجاور للطريق السريع A65، والذي كان مغلقا أمام حركة المرور".

ونصحت الشرطة المواطنين بعدم الاقتراب من منطقة الحادث، فيما لم يتم الكشف عن أسماء الضحيتين بعد.

المصدر: "تاس"